PSG : Macron, coronavirus... La sortie de Thiago Silva qui va faire polémique !

Publié le 21 mars 2020 à 3h30 par A.M.

Alors qu'il a quitté Paris et que les justifications de sa femme ont engendré une polémique, Thiago Silva a de nouveau évoqué son choix. Et cela ne risque pas de calmer les critiques.

« Je suis arrivé hier (mercredi) après un vol plutôt tranquille. Ici (à Rio de Janeiro), je suis en quarantaine, c'est une situation qui n'est pas facile mais l'être humain a une capacité d'adaptation remarquable. [...] On va essayer de faire un travail de course, ça sera plus difficile pour la musculation ou ce genre de chose. Il faudra faire attention à l'alimentation aussi. On n'est pas en vacances. C'est un moment de réflexion. On est tous effrayés par ce qui se passe ». Après sa femme, Thiago Silva a lui aussi tenté de justifier son choix de quitter Paris le temps du confinement. Et au lieu de calmer la polémique engendrée par Isabelle Silva, le capitaine du PSG a remis de l'huile sur le feu.

«La France n'a pas vraiment réussi à se protéger»