PSG - Polémique : Thiago Silva s'en prend à Emmanuel Macron face au coronavirus !

Publié le 20 mars 2020 à 11h15 par A.M.

Alors qu'il a décidé de quitter Paris durant la période de confinement imposée en France, Thiago Silva justifie son départ en pointant du doigt le manque de réactivité du gouvernement français.

Depuis mardi, le confinement a été imposé par Emmanuel Macron. Une décision qui a poussé certains joueurs à quitter la France, c'est notamment le cas de Neymar et de Thiago Silva. Les deux joueurs du PSG sont retournés au Brésil durant la période de confinement, et si le numéro 10 n'a pas expliqué son choix et se fait discret, c'est tout l'inverse pour le capitaine parisien. En effet, après la sortie de sa femme qui n'a pas manqué de faire réagir, Thiago Silva en a rajouté une couche et n'hésite pas à directement pointer du doigt Emmanuel Macron. O Monstro reproche au président de la République d'avoir trop tardé à prendre des décisions alors que l'Italie et l'Espagne avaient agi très rapidement.

«La France n'a pas vraiment réussi à se protéger»