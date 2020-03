Foot - PSG

PSG : Ces nouvelles précisions sur le départ de Neymar !

Publié le 19 mars 2020 à 9h15 par A.M.

Face au confinement imposé par le gouvernement français, Neymar a décidé de retournement au Brésil, tout comme Thiago Silva. Une situation qui n'est pas sans poser problèmes.

A l'image de plusieurs de ses voisins européens, la France est en confinement depuis mardi comme l'a imposé le président Emmanuel Macron. Autrement dit, il interdit de sortir sauf cas exceptionnels. Face à cette situation inédite, les footballeurs ne sont évidemment pas épargnés, et beaucoup d'entre eux ont fait le choix de vivre cette période de confinement plus près de leurs proches. Au PSG, c'est le cas de Neymar et de Thiago Silva qui ont décidé de rentrer au Brésil aux côtés de leur famille.

Le retour de Neymar à Paris pourrait poser probléme