PSG - Coronavirus : Il prend la fuite et se fait très justement dézinguer !

Publié le 20 mars 2020 à 15h45 par La rédaction

En choisissant de quitter la France pour rejoindre le Brésil, Thiago Silva et sa famille ont suscité beaucoup de réactions. À juste titre…

En pleine crise sanitaire à cause du Coronavirus, la France est en confinement quasi-total depuis le début de la semaine. Certains joueurs du PSG, dont Thiago Silva, ont décidé de quitter le pays, avec leur famille, pour fuir le virus et retourner sur leur terre natale. Et ce n’est pas sans faire réagir le monde journalistique et les réseaux sociaux, qui dézinguent un à un Thiago Silva pour cette décision…

Un geste égoïste