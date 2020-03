Foot - PSG

PSG : Haaland, Dortmund... Leonardo aurait lâché une énorme punchline en interne !

Publié le 20 mars 2020 à 13h45 par H.G.

Il y a une semaine, le PSG jouait sa survie en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Et avant ce match décisif remporté par le club de la capitale, Leonardo aurait tenu un discours poignant dans le vestiaire parisien.

Dans un Parc des Princes à huis clos, mais avec plus de 3000 supporters à l’extérieur du stade, le PSG est parvenu à s’imposer contre le Borussia Dortmund 2-0 pour accéder aux quarts de finale de Ligue des Champions pour la première fois depuis 2016. Les joueurs parisiens ont ainsi réussi à faire oublier leur contre-performance du match aller où ils s’étaient inclinés 2-1 en passant à côté de leur match, aussi bien tactiquement qu’au niveau de l’engagement. Ceci étant, en raison de la crise sanitaire causée par la pandémie du Covid-19 en Europe, il faudra attendre un moment avant de de connaitre l'identité de écurie qu'affrontera le PSG en quarts de finale. En attendant, des informations sur les coulisses de cette rencontre sortent et, ce vendredi, on apprend que Leonardo aurait tenu un discours fort dans le vestiaire avant la rencontre.

«Pour eux vous êtes faciles à battre, vous n’êtes pas des joueurs de haut niveau»