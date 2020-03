Foot - PSG

PSG - Polémique : Emery en rajoute une couche sur la remontada face au Barça !

Publié le 21 mars 2020 à 7h45 par D.M.

Près de trois ans après, Unai Emery n’a pas oublié ce match face au FC Barcelone et cette lourde défaite en Ligue des Champions. L’ancien entraîneur du PSG ne décolère pas en évoquant les décisions de l'arbitre.

Le 8 mars 2017 restera comme la date de l’une des plus grosses désillusions du PSG. Ce jour-là, le club parisien s’inclinait lourdement face au FC Barcelone au Camp Nou (6-1) laissant la qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions à son adversaire. Pourtant, le match aller au Parc des princes avait débouché sur une démonstration du PSG (victoire 4-0). Un score qui devait logiquement le mener à l’étape suivante. Et plus de trois ans après cette remontada, la déception et la colère n'ont pas quitté Unai Emery.

« On avait joué un match contre Barcelone et un autre contre Aytekin »