Mercato - OM : Un protégé de Villas-Boas pisté par deux géants européens ?

Publié le 22 mars 2020 à 19h45 par La rédaction

Auteur d’une belle saison avec l’Olympique de Marseille, Duje Ćaleta-Car serait sur les tablettes de Manchester United et de Manchester City.

L’Olympique de Marseille réalise une très belle saison. André Villas-Boas est en train de redonner des couleurs au club phocéen. Actuel deuxième de Ligue 1 avec 6 points d’avance sur le troisième, l’OM possède la sixième meilleure défense du championnat français. Duje Ćaleta-Car est en grande partie responsable de cette statistique puisque le défenseur croate réalise de très belles prestations cette saison. Si bien que Ćaleta-Car aurait tapé dans l’œil de deux clubs anglais prestigieux.

Manchester United et Manchester City sur Ćaleta-Car ?