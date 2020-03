Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Barça... Cet énorme constat sur le transfert de Neymar !

Publié le 22 mars 2020 à 19h15 par A.D. mis à jour le 22 mars 2020 à 19h21

Lors de l'été 2017, Nasser Al-Khelaïfi a payé la modique somme de 222M€ pour arracher Neymar au FC Barcelone. Selon le journaliste français Florent Torchut, la star brésilienne a fait un «mauvais calcul» en rejoignant le PSG.

Neymar n'aurait peut-être pas dû quitter le Barça pour le PSG. Lors du mercato estival 2017, Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique ont réalisé l'exploit d'arracher la star brésilienne au FC Barcelone. Pour ne plus vivre dans l'ombre de Lionel Messi, Neymar a laissé le PSG payer sa clause libératoire de 222M€. Lors d'un entretien accordé à RDS , Florent Torchut, journaliste pour L'Équipe , a estimé que Neymar n'avait pas pris la meilleure décision de sa carrière en quittant le Barça pour le PSG.

«Neymar a peut-être fait un mauvais calcul en quittant le Barça»