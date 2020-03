Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane barré par une vieille connaissance pour cette pépite ?

Publié le 22 mars 2020 à 23h30 par J.-G.D.

Président de Santos, José Carlos Peres envoie un message fort sur les sollicitations autour de Kaio Jorge, pépite brésilienne pistée par le Real Madrid.

Dénicheur de talents, le Real Madrid prospecte souvent en Amérique du Sud. Les Merengue auraient trouvé leur nouvelle cible, en la personne de Kaio Jorge. El Desmarque dévoilait récemment l’intérêt de Florentino Pérez et de Zinedine Zidane pour le jeune joueur de 18 ans, évoluant à Santos. La Juventus aurait également activé la piste menant vers la pépite brésilienne, et via des propos relayés par Goal , José Carlos Peres, président du club, assure que plusieurs formations européennes sont sur les traces de Kaio Jorge.

« La Juventus s'est renseignée sur lui. Deux autres équipes italiennes sont très actives ainsi qu'une équipe française »