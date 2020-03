Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho aurait les idées claires pour l’avenir de Kane !

Publié le 22 mars 2020 à 12h30 par J.-G.D. mis à jour le 22 mars 2020 à 12h41

Malgré les approches de plusieurs cadors européens concernant Harry Kane, dont le Real Madrid ou le Barça, Tottenham ne s’attendrait à aucun mouvement pour son attaquant.

Le Real Madrid souhaiterait enregistrer le renfort d’un nouvel avant-centre malgré le fait que Luka Jovic et Mariano Diaz figurent dans l'effectif merengue . Et un nom reviendrait avec insistance dans les bureaux de Florentino Pérez. Le président madrilène aurait des vues sur le profil d’Harry Kane, considéré comme l’un des meilleurs attaquants sur le Vieux Continent . Le N°10 de Tottenham deviendrait la grande recrue estivale du Real Madrid, le joueur désirant participer à la prochaine Ligue des Champions. La concurrence s'annonce rude concernant Harry Kane, le FC Barcelone et Manchester United étant également en course dans ce dossier. Mais le protégé de José Mourinho pourrait finalement rester à Londres.

Aucun départ d’Harry Kane selon Tottenham ?