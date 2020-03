Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau danger pour cette pépite de Tuchel ?

Publié le 23 mars 2020 à 15h45 par A.D.

Adil Aouchiche n'a pas encore signé son premier contrat professionnel avec le PSG. La direction de Galatasaray, qui le suivrait de très près, aurait l'intention de lancer les grandes manoeuvres pour le recruter l'été prochain.

Galatasaray ne voudrait pas perdre de temps avec Adil Aouchiche. Lancée dans le grand bain par Thomas Tuchel cette saison, la pépite de 17 ans fait partie des plus grandes promesses du PSG. Alors qu'il réalise de bonnes choses cette saison, Adil Aouchiche n'a pas encore signé son premier contrat professionnel avec le club de la capitale. Ce qui n'a pas manqué d'alarmer des clubs européens, et en particulier Galatasaray.

Galatasaray prêt à passer à l'action pour Adil Aouchiche ?