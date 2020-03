Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle piste à 70M€ pour succéder à Thiago Silva ?

Publié le 23 mars 2020 à 14h45 par D.M.

Afin de palier le départ de Thiago Silva, Leonardo aurait ciblé Milan Skriniar. Et le défenseur de l’Inter prêterait une réelle attention à l’intérêt du PSG.

Présent depuis le début de l’ère qatarie au PSG, Thiago Silva pourrait faire ses valises à la fin de la saison. Le défenseur, qui voit son contrat arriver à son terme en juin, voudrait prolonger son aventure à Paris. Mais sa direction ne semble pas être sur la même longueur d’onde. Ainsi, Thiago Silva devrait quitter le PSG et Leonardo se serait d'ores et déjà mis à la recherche d’un remplaçant. Alors que le nom de Kalidou Koulibaly (Napoli) revient avec insistance, le directeur sportif parisien aurait également coché le nom du défenseur de l’Inter Milan Skriniar.

Le PSG suit Milan Skriniar