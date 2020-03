Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grand danger pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 23 mars 2020 à 13h45 par T.M.

Alors que le nom de Gabriel a été coché par le PSG pour remplacer Thiago Silva, le défenseur central du LOSC pourrait bien échapper à Leonardo. Explications.

En fin de contrat avec le PSG, Thiago Silva pourrait bel et bien faire ses valises à l’issue de la saison. La question sera alors de savoir qui viendra pallier le départ du Brésilien. Alors que Leonardo apprécierait particulièrement Kalidou Koulibaly (Naples), l’heureux élu pourrait aussi se trouver en Ligue 1. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, le PSG a aussi coché le nom de Gabriel, qui réalise actuellement une très bonne saison au LOSC. Toutefois, le protégé de Christophe Galtier est très courtisé, notamment par Carlo Ancelotti à Everton, selon nos informations.

Le PSG n’est pas seul !