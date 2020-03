Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel, la première victime de Leonardo ?

Publié le 23 mars 2020 à 10h45 par La rédaction

L’avenir de Thomas Tuchel apparaît comme très fragile du côté du PSG. Et Leonardo semble déterminé à changer d’entraîneur, avec déjà un nom en tête…

Visiblement, l’avenir de Thomas Tuchel devient de plus en plus compliqué du côté du PSG. Arrivé l’été dernier en tant que directeur sportif du PSG en provenance de l’AC Milan, Leonardo avait bien fait comprendre que l’ancien coach du Borussia Dortmund n’était pas là par choix, et le directeur sportif brésilien cherche à remplacer Tuchel à la tête de l’équipe première…

Allegri, premier choix de Leonardo

Ainsi, Leonardo a déjà prospecté sur le marché afin de trouver un remplaçant à Thomas Tuchel, plus que jamais proche d’un départ, et ce malgré sa qualification du PSG en quart de finale face au Borussia Dortmund. Et Leonardo aurait déjà trouvé l’entraîneur qu’il souhaite avoir dans son effectif. En effet, comme révélé par le10sport.com, Leonardo aurait contacté Massimiliano Allegri. L’ancien entraîneur de la Juventus, libre depuis son départ de la Vieille Dame l’été dernier, pourrait retrouver un banc l’été prochain. Leonardo souhaiterait qu’Allegri soit l’entraîneur de l’équipe première du PSG, alors que Thomas Tuchel est toujours courtisé par le Bayern Munich pour succéder à Hans-Dieter Flick.



En cas d’échec de la piste Allegri, qui semble pourtant bien engagée, Leonardo aurait également coché le nom de Simone Inzaghi, l’entraîneur de la Lazio. L’entraîneur pourrait également débarquer avec quelques joueurs, et notamment Sergej Milinkovic Savic, que Leonardo courtise très fortement cet été…