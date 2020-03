Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi aurait pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 23 mars 2020 à 8h45 par D.M.

Prêté au PSG jusqu’à la fin de la saison, Mauro Icardi souhaiterait rentrer en Italie et s’engager avec un club transalpin. Ça tombe bien puisque la Juventus apprécierait son profil.

Prometteur en début sa saison, le passage de Mauro Icardi au PSG a connu un véritable coup d’arrêt ces dernières semaines. Prêté par l’Inter avec une option d’achat de 70M €, l’attaquant a perdu sa place sa place sur le front de l’attaque et occupe à présent le banc des remplaçants. Alors que Leonardo aurait entamé les démarches pour lever l’option d’achat, les discussions seraient pour l’instant à l’arrêt et le directeur sportif du PSG aurait même décidé de se séparer de Mauro Icardi à la fin de la saison selon la presse italienne. Une nouvelle qui tombe bien puisque le joueur souhaiterait rentrer en Italie.

Icardi ne veut plus s'engager avec un club étranger