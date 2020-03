Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un concurrence XXL pour le successeur annoncé d'Alba ?

Publié le 23 mars 2020 à 7h30 par D.M.

Ciblé par le FC Barcelone, Alex Telles jouirait d’une bonne réputation du côté de la Premier League. Chelsea notamment suivrait ses traces.

Alex Telles pourrait quitter le FC Porto lors du prochain mercato. Le latéral gauche, sous contrat avec son club jusqu’en juin 2021, aurait refusé toutes les offres de prolongation et s’approcherait d’un départ. Et selon Sport , le FC Barcelone, pourrait mettre la main sur Alex Telles. A la recherche d’un latéral gauche capable de suppléer Jordi Alba, le club blaugrana aurait jeté son dévolu sur le joueur de 27 ans et pourrait payer sa clause libératoire fixée à 40M €.

Des clubs de Premier League s'intéressent à Telles