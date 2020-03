Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les cartes seraient redistribuées dans le dossier Kane !

Publié le 23 mars 2020 à 6h00 par Th.B.

Souhaitant faire de Harry Kane son nouvel attaquant au Real Madrid, Florentino Pérez ne pourrait pas parvenir à ses fins avec l’Anglais cet été à cause du Coronavirus. Explications.

Les cinq grands championnats européens sont à l’arrêt depuis plus d’une semaine désormais à cause de l’épidémie causée par le Coronavirus. Et au vu de l’ampleur que le virus prend aux quatre coins de l’Europe, les compétitions ne semblent pas être en passe de reprendre. Ainsi, les retombées économiques pour les clubs s’annoncent d’ores et déjà catastrophiques à cause de cette inactivité, et cela pourrait bien impacter les ressources financières des équipes en marge du mercato estival. Grosse piste de Florentino Pérez pour cet été, Harry Kane devrait rester à Tottenham et non rejoindre le Real Madrid.

Aucun club capable de mettre ce qu’il faut pour Kane à cause du Coronavirus ?