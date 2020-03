Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un danger à 180M€ persisterait pour cette piste de Zidane !

Publié le 22 mars 2020 à 17h30 par A.D.

Pour refroidir les ardeur du Real Madrid, le Napoli serait déterminé à insérer une clause libératoire de 180M€ dans le contrat de Fabian Ruiz. Alors que l'agent du joueur ne voudrait pas aller au-delà des 90M€, les discussions devraient reprendre lorsque le coronavirus cessera de nuire.

Le Napoli n'en démordrait pas pour Fabian Ruiz. De plus en plus performant sous les couleurs des Azzurri , le milieu de terrain espagnol aurait tapé dans l'oeil du Real Madrid, et de plusieurs autres écuries européennes. Selon les dernières informations d' Ok Diario , Zinedine Zidane serait en très bonne posture sur ce dossier, puisqu'il aurait déjà un accord verbal avec le clan Fabian Ruiz. Toutefois, le Napoli n'aurait pas encore dit son dernier mot.

De nouvelles discussions au programme pour Fabian Ruiz ?