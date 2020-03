Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo enfin fixé pour le prix de Paul Pogba ?

Publié le 22 mars 2020 à 14h15 par J.-G.D.

Intéressé par le profil de Paul Pogba, à l’image du Real Madrid et de la Juventus, le PSG serait obligé de rédiger un chèque de 110M€ aux dirigeants de Manchester United.

« J'ai grand espoir de pouvoir un jour faire venir un grand footballeur au Real Madrid. Ce serait une fierté pour moi et mes footballeurs car le Real Madrid est un grand club ». La récente déclaration de Mino Raiola laisse présager une possible arrivée de Paul Pogba au Real Madrid. L’agent du milieu de terrain de Manchester United presserait ainsi les Red Devils afin de laisser filer son client vers l'Espagne lors du prochain mercato estival, malgré l’intérêt du PSG et de la Juventus. Le représentant du Français écarterait donc la piste menant à Paris, tout en poussant pour un transfert au sein de l’effectif de Zinedine Zidane. Et les Mancuniens, disposant d’une option afin de prolonger automatiquement le contrat de Paul Pogba (2022), auraient les idées claires concernant leur star.

108M€ pour Paul Pogba ?