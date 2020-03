Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola aurait tranché pour l’avenir de Pogba !

Publié le 22 mars 2020 à 10h45 par J.-G.D.

À nouveau en contact avec Manchester United à propos de l’avenir de Paul Pogba, Mino Raiola désirerait voir son client s’envoler vers le Real Madrid. Une mauvaise nouvelle pour le PSG.

Place à l’apaisement entre Manchester United et Mino Raiola. Comme indiqué par la presse anglaise, l’agent de Paul Pogba et les Red Devils auraient enterré la hache de guerre afin de discuter de la suite des opérations pour le Français. L’avenir de ce dernier serait donc au centre de ces nouvelles négociations, le joueur étant lié avec les Mancuniens jusqu’en 2021. Un départ du club n’est pas à exclure, alors que le PSG, le Real Madrid et la Juventus devraient être à la lutte lors du mercato estival. Mais Raiola aurait une idée derrière la tête concernant la future destination de Paul Pogba.

Raiola imaginerait Pogba… au Real Madrid