Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Pogba !

Publié le 22 mars 2020 à 8h15 par J.-G.D.

Dans les petits papiers du PSG, de la Juventus et du Real Madrid, Paul Pogba aurait vu la direction de Manchester United reprendre contact avec Mino Raiola, son agent.

De retour à Manchester United en 2016, après sa formation chez les Red Devils et un passage à la Juventus, Paul Pogba pourrait faire son grand retour dans le Piémont. Les Turinois chercheraient à le rapatrier, mais attention à la concurrence. La manne financière du PSG ou le possible appel du pied du Real Madrid pourraient mettre la Vieille Dame sur la touche. Et si Paul Pogba prolongeait finalement avec Manchester, lui qui sera libre en 2021 ? La presse britannique apporte quelques éléments de réponse.

De nouvelles discussions entre Manchester United et Raiola ?