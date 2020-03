Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour de flamme avec le Real Madrid pour Pogba ?

Publié le 21 mars 2020 à 14h45 par Th.B.

Alors que le Real Madrid semblait s’être retiré du dossier Paul Pogba suite à l’émergence de Federico Valverde, laissant le PSG dans une situation idéale, la nouvelle qui circule concernant l’importante chute du prix du Français pourrait changer la donne.

Ces derniers temps, le Daily Mail révélait que le Real Madrid ne comptait plus faire le forcing pour le transfert de Paul Pogba lors du prochain mercato. En effet, Zinedine Zidane et la direction merengue seraient amplement satisfaits du rendement de Federico Valverde au Real Madrid cette saison et pourraient décider de rappeler Martin Odegaard de son prêt à la Real Sociedad pour renforcer un peu plus le milieu de terrain de la Casa Blanca . L’option Pogba ne serait ainsi plus primordiale pour le Real Madrid, de quoi faire les affaires du PSG ? Pas vraiment puisque le dossier Pogba prendrait une tournure XXL ces dernières heures.

Le Real Madrid de nouveau intéressé par Pogba ?