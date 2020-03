Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bonne nouvelle pour Abidal dans ce dossier à 55M€ ?

Publié le 21 mars 2020 à 12h30 par La rédaction mis à jour le 21 mars 2020 à 12h32

Suivi par le FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait quitter Arsenal l’été prochain d’autant plus que les dirigeants des Gunners auraient décidé de vendre l’attaquant gabonais.

Comme révélé par le10sport.com, Pierre-Emerick Aubameyang est une piste que le FC Barcelone suit avec la plus grande attention depuis plusieurs mois. Le joueur d’Arsenal verra son contrat prendre fin avec le club de Londres en juin 2021. L’attaquant gabonais est-il sur le départ ? S’il on en croit les informations de la presse anglaise, les dirigeants des Gunners auraient d’ores et déjà pris leur décision !

Départ acté pour Aubameyang ?