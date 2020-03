 Mercato : L’avenir d’Alexis Sanchez tout tracé ?

Foot - Mercato

Prêté à l’Inter jusqu’à la fin de la saison, Alexis Sanchez ne ferait pas sensation en Lombardie et devrait revenir à Manchester United cet été.

Depuis son départ d’Arsenal pour Manchester United en janvier 2018, Alexis Sanchez semble avoir perdu son football. En effet, chez les Red Devils , l’international chilien ne s’est jamais imposé et a même fini par être prêté par le club mancunien l’été dernier pour la totalité de la saison. À l’Inter, Alexis Sanchez montrait de belles choses à ses débuts, mais a fini par retomber dans ses travers. Résultat ? À en croire les informations du journaliste italien Nicolo Schira, l’Inter ne serait pas convaincue par son profil sur le long terme et devrait le laisser rejoindre Manchester United à la fin de la saison, soit à l’expiration de son prêt.

