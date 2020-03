Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Guardiola en embuscade dans le dossier Varane ?

Publié le 21 mars 2020 à 11h30 par La rédaction

Manchester City souhaiterait renforcer son secteur offensif dès l’été prochain afin de reconquérir le titre de Premier League la saison prochaine et Pep Guardiola aurait Raphael Varane dans son viseur !

Exclu de toutes compétitions européennes pour les deux prochaine saisons par l'UEFA, en attendant le verdict du Tribunal Arbitral du Sport, Manchester City pourrait tout de même jouer les premiers rôles lors du prochain mercato estival. Pep Guardiola souhaiterait faire venir de grandes stars chez les Skyblues et aurait tourné son regard vers le Real Madrid depuis quelques temps. Le tacticien de Manchester City voudrait frapper un grand coup en s’attachant les services d’un pilier de l’équipe de Zinédine Zidane.

Varane à Manchester City ?