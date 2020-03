Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise sérieusement pour Koulibaly !

Publié le 22 mars 2020 à 7h45 par A.C.

L’avenir de Kalidou Koulibaly, défenseur du Napoli pisté par le Paris Saint-Germain, semble déjà tout tracé.

Même s’il traverse une période compliquée, Kalidou Koulibaly est toujours considéré comme l’un des meilleurs défenseurs au monde. Pas étonnant donc si Leonardo a coché son nom pour remplacer Thiago Silva, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain. Ce dossier pourrait toutefois entrainer des très grosses dépenses. Au sein du Napoli on souhaiterait en effet récupérer plus de 100M€ de la vente de Koulibaly.

Koulibaly destiné à un départ ?