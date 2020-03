Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Leonardo tentait un coup de maitre en Ligue 1 ?

Publié le 23 mars 2020 à 3h30 par G.d.S.S.

Avec les départs de Mauro Icardi et Edinson Cavani qui se profilent l’été prochain, le PSG devrait chercher du sang neuf en attaque. Et pourquoi ne pas se mêler à la course à la signature de Victor Osimhen ?

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité dimanche, le LOSC aura du mal à retenir Victor Osimhen lors du prochain mercato estival, et Manchester United s’est déjà positionné pour le buteur nigérian. Auteur d’une belle saison avec le club nordiste, Osimhen pourrait donc se retrouver au cœur d’un gros transfert. Une idée à tenter pour le PSG ?

Cavani et Icardi out, pourquoi pas Osimhen ?

En effet, Edinson Cavani arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain. Quand à Mauro Icardi, l’option d’achat de 70M€ fixée dans le cadre de son prêt avec l’Inter Milan ne devrait finalement pas être levée, et Leonardo semble donc bien parti pour rechercher un nouveau buteur l’été prochain pour le PSG. Victor Osimhen pourrait donc être une option plausible, mais il faudra pour cela prendre le dessus sur de grosses écuries telles que Manchester United.