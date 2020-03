Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ plus que jamais attendu en interne ?

Publié le 23 mars 2020 à 1h45 par D.M.

Grégory Sertic voit son contrat arriver à échéance en juin prochain. Et malgré l'incertitude qui règne concernant la fin de son bail suite à la pandémie de coronavirus, l’OM serait plus que jamais décidé à se séparer de lui.

Interrogé le 26 février dernier sur l’avenir de Grégory Sertic et de Yohann Pelé, qui arrivent en fin de contrat en juin prochain, André Villas-Boas laissait peu de place au doute : « De toute façon, aucun joueur ne partira libre en fin de contrat, sauf Grégory et Yohann. » Toutefois, la saison ne devrait pas se terminer à la date initialement prévue suite à la pandémie de coronavirus et à la suspension de la Ligue 1. Qu’adviendra-t-il alors de Grégory Sertic dont le contrat arrive à échéance en juin ? La FIFA devrait statuer prochainement sur la situation des joueurs en fin de contrat. Mais malgré cette incertitude, l’OM exprimerait un souhait très clair concernant l’avenir de Grégory Sertic..

Sertic plus que jamais sur le départ