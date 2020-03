Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La défense de Tuchel va être décimée !

Publié le 23 mars 2020 à 4h15 par A.M.

Le PSG compte dans ses rangs de nombreux joueurs dont le contrat prend fin en juin prochain. Parmi eux, pas moins de quatre défenseurs, ce qui va pousser Leonardo à renforcer ce secteur de jeu.

Cet été, l'un des chantiers majeurs du Paris Saint-Germain sera de gérer les joueurs dont le contrat arrive à échéance, et ils sont nombreux. Effectivement, Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting tout comme le jeune Adil Aouchiche, mais c'est bien le secteur défensif qui risque d'être décime avec pas moins de quatre joueur concernés : Thiago Silva, Layvin Kurzawa, Thomas Meunier et Tanguy Kouassi.

Quatre défenseurs sont en fin de contrat

Toutefois, les cas sont différents. Layvin Kurzawa, convoité par la Juventus cet hiver et toujours suivi par Arsenal devrait partir, tout comme Thomas Meunier qui va très probablement rejoindre le Borussia Dortmund. De son côté, Thiago Silva se verrait bien rester, mais son salaire pose problème. L'éventuelle arrivée de Massimiliano Allegri pourrait également changer la donne. Enfin, en ce qui concerne le jeune Tanguy Kouassi, très apprécié par Thomas Tuchel, il n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel et son circule avec insistance du côté du RB Leipzig. Autrement dit, Leonardo aura du pain sur la planche.