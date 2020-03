Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo dans la succession de Navas !

Publié le 23 mars 2020 à 1h15 par H.G.

Alors que le PSG aurait l’intention de recruter un nouveau gardien de but afin d’être la doublure de Keylor Navas un temps avant de lui succéder, l’une des pistes de longue date du club de la capitale aurait de fortes chances de quitter son club l’été prochain.

L’été dernier, le PSG a connu un grand chamboulement dans les cages. Gianluigi Buffon est retourné à la Juventus, Kevin Trapp a été vendu à l’Eintracht Francfort tandis qu’Alphonse Areola a été prêté un an au Real Madrid. Pour les remplacer, le club de la capitale a choisi de miser sur Keylor Navas et Sergio Rico, ce dernier étant arrivé en prêt en provenance du FC Séville avec une option d’achat fixée à 10M€. Cependant, les grands travaux de Leonardo dans ce secteur de jeu ne seraient pas finis. En effet, le directeur sportif du club de la capitale aurait l’intention de recruter un nouveau portier l’été prochain qui puisse un temps être la doublure de Keylor Navas avant de prendre sa succession à terme, le Costaricien étant déjà âgé de 33 ans. Et si le nom de Gianluigi Donnarumma revient fréquemment dans cette perspective, le PSG pourrait également avoir l’opportunité de mettre la main sur une pépite annoncée de longue date dans son viseur.

André Onana devrait quitter l’Ajax cet été !