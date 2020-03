Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour Donnarumma !

Publié le 21 mars 2020 à 22h45 par A.C.

Suivi de près par Leonardo, Gianluigi Donnarumma semble bel et bien se diriger vers un départ du Milan AC.

Cet été pourrait bien être celui du grand saut, pour Gianluigi Donnarumma. Annoncé régulièrement sur le départ ces dernières saisons, le gardien pourrait bel et bien être vendu par le Milan AC. Les négociations autour de son contrat qui se termine en juin 2021 n’avancent pas et les Rossoneri souhaitent donc le vendre, plutôt que de le laisser filer libre dans un an. Une situation qui n’a pas échappé à Leonardo, qui a l’intention de l’attirer au Paris Saint-Germain.

Le Milan AC veut bien Meret pour remplacer Donnarumma