Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Donnarumma ?

Publié le 21 mars 2020 à 16h45 par A.D.

Leonardo, le directeur sportif du PSG, pourrait se jeter sur Gianluigi Donnarumma lors du prochain mercato estival. Alors que son gardien pourrait prendre le large, le Milan AC voudrait faire d'Alex Meret ou de Juan Musso son digne successeur.

Le Milan AC s'activerait en coulisses pour la succession de Gianluigi Donnarumma. En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, le portier des Rossoneri pourraient être vendu à moindre cout l'été prochain pour ne pas être céder gratuitement dans un an. Une information qui n'aurait pas échappé à Leonardo, actuel directeur du PSG et anciennement au Milan AC. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , Paolo Maldini, directeur technique lombard, serait déjà en quête d'un remplaçant pour Gianluigi Donnarumma.

Alex Meret ou Juan Musso pour remplacer Donnarumma ?

Dans cette optique, le Milan AC aurait déjà coché deux noms : Alex Meret (Naples) et Juan Musso (Udinese). Leonardo, le directeur sportif du PSG, semble donc avoir une fenêtre de tir de plus en plus large pour le recrutement de Gianluigi Donnarumma.