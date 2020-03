Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Presnel Kimpembe valide totalement l’arrivée de Keylor Navas !

Publié le 22 mars 2020 à 23h15 par H.G.

Auteur de très bonnes performances depuis son arrivée en provenance du Real Madrid l’été dernier, Keylor Navas semble également faire l’unanimité en interne au regard des propos tenus par Presnel Kimpembe au sujet du Costaricien.

L’un des premiers grands chantiers de Leonardo à son retour au PSG a été de renouveler le secteur des gardiens de but. Ainsi, après que Gianluigi Buffon soit retourné à la Juventus, le directeur sportif du club de la capitale a vendu Kevin Trapp à l’Eintracht Francfort avant de prêter Alphonse Areola pour une saison au Real Madrid. Pour les remplacer, le PSG a choisi de miser sur Keylor Navas et Sergio Rico (prêté par le FC Séville avec une option d’achat de 10M€). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le pari d’avoir confié le poste de portier titulaire au Costaricien de 33 ans a été gagnant tant celui-ci a rapidement fait la démonstration de tout son talent en se montrant très souvent décisif. Ainsi, après des années de tergiversation, le PSG dispose enfin d’un grand gardien dans son effectif, et ce n’est pas pour déplaire à Presnel Kimpembe. En effet, l'international français considère que la sérénité qu’apporte Keylor Navas lui fait énormément de bien, tout comme aux autres défenseurs.

« Dans les buts, il est tout juste exceptionnel »