EXCLU - Mercato - PSG : Une prolongation ? Le clan Mbappé campe sur ses positions !

Publié le 22 mars 2020 à 12h15 par Alexis Bernard

Le PSG, qui souhaite prolonger Kylian Mbappé, se heurte pour le moment au silence du Français et de ses représentants.

Difficile de prédire le contenu de cette fin d’exercice. Mise à l’arrêt par le Coronavirus et le confinement obligatoire (RESTEZ CHEZ VOUS !), la saison 2019-2020 pourrait possiblement reprendre courant mai et s’achever en juillet. Un scénario qu’il reste à écrire mais dans lequel le PSG ne change pas ses priorités. Et notamment la plus importante aux yeux de Doha : la prolongation de Kylian Mbappé.

Mbappé ne donne pas suite, pour le moment

Depuis de longs mois, le PSG souhaite ouvrir des discussions avec Kylian Mbappé et ses représentants pour évoquer une prolongation de son contrat. Mais le Français ne semble pas pressé de se pencher sur la question, lui qui évoque son désir de rester concentré sur ses « objectifs sportifs » du moment avant de penser à l’avenir. Selon nos informations, sa posture est toujours la même. Malgré le début d’insistance de ses dirigeants, le champion du Monde fait la sourde oreille et ne donne pas suite aux relances parisiennes. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé sait qu’il est en position de force à l’approche du mercato estival qui arrive. S’il ne prolonge pas, Paris n’aura pas vraiment le choix que de le vendre pour profiter de sa valeur XXL et en récupérer un maximum. Si les clubs prêts à investir sur un Neymar "fragile" et vieillissant (28 ans) sont de moins en moins nombreux, c’est tout l’inverse pour Kylian Mbappé, dont la valeur dépasse le cadre des 222 millions d’euros, montant payé par le PSG pour s’offrir Neymar en 2017.



Leonardo va devoir négocier finement pour tenter de verrouiller un Kylian Mbappé privé d’Euro (repoussé en 2021) et possiblement de Jeux Olympiques. Même s’ils sont maintenus, le PSG ne souhaite pas libérer son attaquant. Pas vraiment la meilleure manière d’aborder d’éventuelles négociations… Mais peut-être que le report de l’Euro changera la donne.