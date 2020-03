Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un boulevard pour Zidane dans le dossier Fekir ?

Publié le 22 mars 2020 à 22h30 par D.M.

Le Betis pourrait se séparer de plusieurs éléments, dont Nabil Fekir, si le club ne se qualifie pas pour une compétition européenne la saison prochaine. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid qui suivrait l’international français.

Arrivé lors du dernier mercato estival et sous contrat jusqu’en juin 2023, Nabil Fekir pourrait déjà quitter le Bétis. Le joueur de 26 ans susciterait l’intérêt de nombreux clubs européens à l’image du Milan AC ou encore du Real Madrid. Le club entraîné par Zinédine Zidane apprécierait particulièrement le profil de Nabil Fekir et pourrait passer à l’offensive lors du prochain mercato. D’autant plus que le Bétis serait enclin à se séparer de son joueur notamment en cas de mauvais résultats cette saison.

Le Bétis pourrait se séparer de Fekir