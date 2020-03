Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, Aubameyang… Leonardo aurait fait son choix !

Publié le 23 mars 2020 à 16h15 par D.M.

Leonardo serait intéressé par Pierre-Emerick Aubameyang. Et le prix de cette opération pourrait pousser le directeur sportif du PSG à se séparer de Mauro Icardi. Explications.

Le PSG se serait mis à la recherche d’un avant-centre en vue de la saison prochaine. Edinson Cavani voit son contrat arriver à son terme en juin prochain et devrait quitter le club parisien. Quant à Mauro Icardi, Leonardo n'a pas encore pris la décision de lever son option d'achat fixée à 70M €. Afin de renforcer sa ligne d'attaque, le directeur sportif du PSG penserait à Pierre-Emerick Aubameyang également surveillé par le FC Barcelone et Manchester United. Selon le Daily Mail , le PSG suivrait avec intérêt la situation et pourrait passer à l’offensive pour recruter l’attaquant d’Arsenal.

Aubameyang plutôt qu’Icardi ?