Mercato - PSG : L’intérêt de Leonardo se précise pour Aubameyang…

Publié le 23 mars 2020 à 10h15 par T.M.

Avec le possible départ de Mauro Icardi, Leonardo pourrait bien devoir trouver un nouveau buteur pour le PSG. Un rôle qui pourrait possiblement revenir à Pierre-Emerick Aubameyang.

Cet été, le PSG pourrait bien se retrouver dans une situation délicate. Alors que le départ d’Edinson Cavani ne ferait désormais plus aucun doute, Mauro Icardi pourrait lui finalement ne pas rester, malgré une option d’achat à 70M€. Alors que l’Argentin était perçu comme le successeur du Matador, un transfert vers la Juventus est de plus en plus évoqué. De quoi donner certains maux de tête à Leonardo, qui pourrait être obligé de trouver un nouveau buteur à Thomas Tuchel. La question sera alors de savoir qui pourrait remplir ce rôle et le nom de Pierre-Emerick Aubameyang commence à être de plus en plus évoqué…

Le PSG sur le coup !