Mercato - OM : Les vérités de Bafétimbi Gomis sur son départ de l’OM !

Publié le 23 mars 2020 à 10h00 par La rédaction

Bafétimbi Gomis n’a joué qu’une saison à l’OM, réalisant de grandes performances. Et si son départ a laissé certains regrets sur la Canebière, ce n'est pas le cas pour le principal intéressé...

Auteur de 21 buts en 34 matchs avec l’OM lors de la saison 2016-2017, Bafétimbi Gomis a marqué les esprits du côté du Vélodrome. L’attaquant a pourtant participé à une saison compliquée pour les Olympiens, ponctuée par une cinquième place et un changement de propriétaire en cours de saison. L’international Français n’a d'ailleurs joué qu’une saison sous les couleurs de son club de cœur, mais il ne regrette pas son départ.

Une belle aventure en Turquie