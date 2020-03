Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La menace d’un départ de Villas-Boas est toujours présente !

Publié le 23 mars 2020 à 4h30 par A.M.

En raison de l'interruption de la saison liée à la crise du coronavirus, les discussions pour l'avenir d'André Villas-Boas sont également reportées. L'avenir du Portugais à l'OM est donc encore loin d'être réglé.

« On est des adultes, on droit prendre des décisions quand le timing est le bon, face à face. Il ne faut pas brûler les étapes. Quand le club sera prêt, je voudrais discuter un peu de ce qui va se passer l’année prochaine. De toute façon, je suis encore sous contrat avec l’OM pour un an. Mais l’affection du public, le respect des confrères, tout ça, c’est parfait ». Il y a quelques semaines, André Villas-Boas se confiait sur son avenir et assurait qu'une réunion se tiendrait au sujet de son avenir pour la saison prochaine. Mais pour le moment tout est interrompu.

Discussions interrompues