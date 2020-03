Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir de Philippe Coutinho serait tout tracé !

Publié le 23 mars 2020 à 5h30 par Th.B.

Arsenal, Chelsea, Manchester United et Tottenham pourraient faire les affaires du FC Barcelone, le club culé souhaitant se séparer de l’international brésilien cet été. Le prochain challenge de l’ailier prêté au Bayern Munich semblerait s’écrire en Premier League.

Prêté pour l’intégralité de la saison au Bayern Munich par le FC Barcelone avec une option d’achat non obligatoire fixée à 120M€, Philippe Coutinho ne devrait pas prolonger son aventure bavaroise. En effet, les dirigeants munichois ne compteraient pas sur le Brésilien pour la saison prochaine et un retour au FC Barcelone ne serait pas une option que ce soit pour le Barça ou le joueur qui regretterait son transfert à Barcelone. Un retour aux sources pourrait avoir lieu pour Coutinho, quatre cadors de Premier League se lançant sur ses traces.

Une bataille XXL anglaise pour Coutinho ?