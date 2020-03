Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le comportement inquiétant de Kylian Mbappe...

Publié le 23 mars 2020 à 5h15 par A.M.

Alors que le Paris Saint-Germain souhaite à tout prix prolonger le contrat de Kylian Mbappé, ce dernier ne répond toujours pas aux appels du pieds de sa direction et repousse les discussions en coulisse.

L'été prochain, Leonardo va devoir gérer, entre autres, deux dossiers colossaux, à savoir les prolongations de contrat de Neymar et Kylian Mbappé. En effet, les deux stars voient leurs contrats prendre fin en juin 2022, et le PSG doit prendre les choses en mains rapidement afin de ne pas se retrouver en position défavorable durant l'été 2021. Et alors qu'un départ du Brésilien ne serait pas totalement écarté par la direction parisienne, celui du Champion du monde est totalement exclu.

Mbappé fait attendre le PSG...

Par conséquent, sa prolongation de contrat devient une grande priorité pour le PSG. Problème, Kylian Mbappé est moins pressé. En effet, comme Le 10 Sport vous le révèle en exclusivité, l'attaquant français souhaite se concentrer sur ses objectifs sportifs et alors que la direction parisienne souhaite ouvrir rapidement des discussions afin d'envisager une prolongation, le Champion du monde fait traîner les choses. Une situation qui pourrait créer certaines inquiétudes en interne alors que le Real Madrid continue de faire de Kylian Mbappé sa priorité.