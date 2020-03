Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un premier obstacle à 50M€ pour ce crack espagnol ?

Publié le 23 mars 2020 à 0h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aurait coché le nom de Pau Torres pour succéder à Samuel Umtiti, le club catalan serait dans l’embarras dans ce dossier. En effet, malgré le talent du joueur, les Blaugrana ne seraient pas prêts à régler le montant de sa clause libératoire.

Le FC Barcelone fait face à de nombreuses lacunes défensives cette saison. Outre des latéraux qui n’apportent pas pleinement satisfaction, la charnière centrale du club catalan fait débat. Si Gerard Piqué est indéboulonnable, Samuel Umtiti ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau depuis sa blessure au genou en 2018 tandis que Clément Lenglet ne semble être qu’un troisième choix aux yeux de Quique Setién. Dans cette perspective, l’un des deux pourrait être vendu l’été prochain et le Champion du Monde semble être le candidat tout désigné au départ, mais tout l’enjeu sera ensuite de compenser son départ. Dans cette perspective, SPORT a annoncé ce dimanche que le FC Barcelone avait coché le nom de Pau Torres, un défenseur de 23 ans qui réalise de très bonnes performances avec Villarreal et qui a été convoqué en équipe nationale d’Espagne à l’automne dernier. Cependant, à en croire la presse espagnole, en dépit du fait que l’international espagnol soit l’une des grandes promesses de la Liga, le Barça ne serait pas prêt à toutes les folies pour le recruter l’été prochain.

Le Barça ne voudrait pas s’acquitter des 50M€ de la clause libératoire de Pau Torres