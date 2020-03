Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'entourage de Marquinhos envoie un message clair à Leonardo !

Publié le 24 mars 2020 à 9h45 par A.M.

Après avoir récemment prolongé son contrat jusqu'en juin 2024, Marquinhos ne compte pas en rester là puisqu'il s'imagine faire toute sa carrière au PSG comme l'explique son frère.

Arrivé au Paris Saint-Germain durant l'été 2013 alors qu'il n'avait que 19 ans, Marquinhos s'est petit à petit imposé comme l'un des patrons du vestiaire parisien. A tel point que Leonardo a rapidement fait de sa prolongation de contrat une priorité. Ainsi, en début d'année, le Brésilien a paraphé un nouveau bail le liant au club de le capitale jusqu'en juin 2024. Il faut dire que l'ancien défenseur de l'AS Roma est amené à prendre la succession de Thiago Silva en tant que capitaine du PSG puisqu'il fait partie des plus anciens joueurs du vestiaire parisien après Marco Verratti et O Monstro , arrivés en 2012.

«J'espère qu'il va rester jusqu'à la fin de sa carrière»

Et visiblement, Marquinhos voit les choses en grand pour son avenir. En effet, Luan Aoas Correa, le frère du défenseur brésilien qui était également l'un de ses représentants, a été interrogé dans une story sur son compte Instagram au sujet du futur de l'ancien joueur de l'AS Roma. Et visiblement le clan Marquinhos se sent très bien à Paris. « J'espère qu'il va rester au PSG jusqu'à la fin de sa carrière », lance-t-il sur le réseau social. Du haut de ses 25 ans, le futur capitaine du PSG a donc encore de longues saisons à vivre sous les couleurs parisiennes.