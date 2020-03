Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Marquinhos interpelle Neymar pour son avenir !

Publié le 24 mars 2020 à 8h45 par A.M.

Très proche de Neymar, Marquinhos souhaiterait voir rester son compatriote au PSG la saison prochaine. Et le frère de l'ancien Romain ne manque pas de le faire savoir à la star parisienne.

L'été prochain, l'avenir de Neymar risque une nouvelle fois d'être au cœur de toutes les discussions. En effet, un an après avoir tenté de forcer son départ du PSG afin de retourner au FC Barcelone, le Brésilien pourrait bien refaire parler de lui. Et cet été, le Barça semble même en avoir fait une priorité ce qui pourrait relancer le feuilleton Neymar bien que ce dernier réalise une belle saison au PSG et semble épanoui à Paris. Quoi qu'il en soit, le club de la capitale ne lâchera pas si facilement sa star et les Brésiliens du PSG auront leur mot à dire.

«Neymar reste avec nous !»

Et c'est notamment le cas de Marquinhos. Très apprécié en interne, l'ancien défenseur de l'AS Roma s'annonce comme le nouveau patron du PSG dont il pourrait devenir le capitaine en cas de départ de Thiago Silva. Et l'entourage de Marquinhos ne manque pas de faire passer un message à Neymar. Dans sa story Instagram , Luan Aoas Correa est effectivement interrogé sur l'avenir du numéro 10 du PSG et affiche sa volonté de le voir poursuivre l'aventure la saison prochaine : « Neymar reste avec nous ! » Le message est clair, reste à savoir s'il sera entendu.