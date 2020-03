Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez ne recrutera pas cette pépite brésilienne !

Publié le 24 mars 2020 à 6h00 par Th.B.

Révélation de Premier League grâce à ses performances remarquées avec Arsenal, Gabriel Martinelli (18 ans) est un nouveau talent offensif brésilien. Cependant, le Real Madrid ne devrait pas réussir à le recruter cet été comme ils ont mis la main sur Reinier Jesus.

Avec ses quatre buts en League Cup, ses trois buts en Premier League et ses trois réalisations en Ligue Europa, Gabriel Martinelli est déjà entré dans l’histoire d’Arsenal, pour sa première saison. Il est le premier jeune d’Arsenal à atteindre la barre des deux chiffres en termes de réalisation depuis… Nicolas Anelka ! Ce n’est donc pas rien et cela en dit long sur le potentiel du jeune Gabriel Martinelli (18 ans), arrivé du club brésilien Ituano l’été dernier. Ses performances ne passeraient d’ailleurs pas inaperçues, le PSG et le Real Madrid auraient coché son nom dans leurs listes respectives de potentielles recrues pour la prochaine session des transferts. Mais Martinelli ne compterait pas quitter Arsenal de sitôt.

« Je veux gagner la Ligue des champions et devenir une légende d’Arsenal »