Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros nom du Barça pourrait claquer la porte !

Publié le 24 mars 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Toujours aussi performant dans les buts du FC Barcelone où s’est imposé comme une référence Mondiale, Marc-André ter Stegen envisagerait pourtant un départ l’été prochain.

« Il me reste deux ans sur mon contrat, ma famille et moi sommes très bien ici, nous sommes à la maison. Mon intention est de continuer », indiquait Marc-André ter Stegen en février dernier sur son avenir au FC Barcelone, alors que le gardien allemand de 27 ans est sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le club blaugrana . Et malgré ce discours de façade, ter Stegen aurait d’autres projets pour son avenir et pourrait claquer la porte du Barça.

Ter Stegen chaud pour un départ ?

Comme l’a révélé Sport lundi, et en dépit du gros salaire que lui offrirait le FC Barcelone pour prolonger son contrat (6,5M€ par an), Marc-André ter Stegen envisagerait un départ l’été prochain. L’international allemand serait très tenté par une expérience au sein du Bayern Munich, où son éternel concurrent Manuel Neuer a perdu de sa superbe. Mais reste à savoir ce qu’en dira le Barça…