Mercato - PSG : Barcelone face à un casse-tête s’il reprend Neymar !

Publié le 24 mars 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le FC Barcelone semble toujours autant déterminé à faire revenir Neymar du PSG l’été prochain, il pourrait néanmoins se heurter à un problème de taille dans ce dossier.

Comme l’été dernier durant lequel le feuilleton Neymar avait considérablement animé le mercato, le FC Barcelone serait déterminé à faire revenir la star brésilienne du PSG en 2020. Ces dernières semaines, la presse espagnole n’a cessé de répéter en boucle le vif intérêt du Barça pour Neymar, qui pourrait faire l’objet d’une offre conséquente lors du prochain mercato. Mais une question se pose : comment Barcelone utiliserait-t-il le numéro 10 du PSG ?

Barcelone a du monde au poste de Neymar

En effet, rien qu’avec les présences de Lionel Messi, Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann cette saison, sans compter la jeune pépite Ansu Fati, le FC Barcelone doit faire jouer une concurrence XXL. De plus, Philippe Coutinho ne devrait pas être conservé par le Bayern Munich à l’issue de son prêt et retournera donc au Barça l’été prochain. Difficile, avec un tel embouteillage offensif, de percevoir les plans du club catalan avec Neymar.