Mercato - Juventus : De Ligt a pris une décision XXL pour sa carrière !

Publié le 24 mars 2020 à 6h15 par Th.B.

Arrivé cet été alors que le PSG et le FC Barcelone auraient fait des pieds et des mains pour le recruter, Matthijs de Ligt pourrait bien rester à la Juventus pendant un long moment selon Keye Molenaar, père de la compagne de l’international néerlandais.

Le FC Barcelone et le PSG semblaient être les favoris à la signature de Matthijs de Ligt l’été dernier. Le Barça aurait même noué les premiers contacts avec le clan De Ligt dans la foulée de l’officialisation de la signature de Frenkie De Jong au club blaugrana, à savoir fin janvier. Cependant, et bien que le PSG ait aussi été proche de parvenir à un accord avec le désormais ex-joueur de l’Ajax Amsterdam et ses représentants, De Ligt s’en est finalement allé du côté de la Juventus. À Turin, le défenseur néerlandais se sentirait totalement comblé et pourrait d’ailleurs rester un bon moment au sein du club piémontais.

« Ils sont tellement amoureux de Turin qu’ils pourraient cinq ans, voire dix »