Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé vers un gros transfert ? La réponse !

Publié le 24 mars 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Eloigné des terrains pour encore plusieurs mois, Ousmane Dembélé peine toujours à convaincre au FC Barcelone. Mais un départ de l’attaquant français ne serait pas envisagé pour autant…

Depuis son arrivée au FC Barcelone à l’été 2017 pour remplacer Neymar, Ousmane Dembélé n’est jamais parvenu à retrouver son rythme de croisière en Catalogne. Entre polémiques extrasportives, pépins physiques et prestations souvent décevantes, Dembélé fait l’objet de nombreuses critiques au Barça. Et pourtant, son avenir serait déjà tout tracé…

Dembélé parti pour rester ?