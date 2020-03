Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Retournement de situation à prévoir pour l'avenir de Werner ?

Publié le 23 mars 2020 à 19h00 par D.M.

Alors que le FC Barcelone et Liverpool auraient coché son nom, Timo Werner pourrait rester une année supplémentaire au RB Leipzig.

« Il est clair que Timo (Werner NDLR) a suscité des désirs dans d'autres clubs grâce à ses grandes performances avec ses buts et ses passes décisives (…) Si Werner peut rester à Leipzig ? C’est tout à fait possible », a déclaré le directeur sportif du RB Leipzig, Markus Krösche. Le dirigeant allemand a ainsi évoqué un possible statu quo concernant Timo Werner. L’attaquant ne manque pourtant pas de courtisans et serait sur les tablettes de nombreux clubs prestigieux à l’image du FC Barcelone ou encore de Liverpool.

Werner à Leipzig jusqu’en 2021 ?